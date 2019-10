Um homem assaltou, na madrugada deste sábado, um café localizado na Avenida do Altinho, em Arnoso Santa Maria.

O indivíduo, chegou ao local a pé e com um capuz na cabeça, cerca das 05h30, e com a ajuda de um objeto não identificado, forçou a entrada até partir a porta de vidro.

No interior do espaço, e de forma tranquila, o sujeito colocou os dois jornais que trazia consigo numa das mesas, indo direto à caixa para pegar em todo o dinheiro que encontrou.

No momento em que tudo aconteceu, ninguém terá dado conta do roubo. A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local para a recolha de provas e o caso encontra-se agora a ser investigado.

No sábado passado, e a cerca de 1,5kms deste estabelecimento, um outro café do mesmo proprietário foi assaltado.