A colisão de uma viatura com um posto de eletricidade provocou um ferido.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, cerca das 08h00, na Avenida Dr. Agostinho Fernandes, na freguesia de Arnoso Santa Eulália.

O ferido foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Viatodos, sendo que acabou transferido para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.