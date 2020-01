Uma colisão entre dois veículos ligeiros está a condicionar o trânsito na N14, na zona de Arnoso Sta Maria, em Vila Nova de Famalicão.

Do sinistro há a registar um ferido ligeiro, assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses, mais tarde transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR tomou conta da ocorrência.