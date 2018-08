Armindo Araújo volta às estradas da Madeira

O Campeonato de Portugal de Ralis está de visita à ilha da Madeira e a caminho das derradeiras provas da temporada. O Rali Vinho Madeira, a sétima e penúltima prova do calendário trará, no seu final, uma maior definição quanto ao lote de pilotos que poderão discutir o título absoluto de 2018. Armindo Araújo e Luís Ramalho lideram a classificação e partem, para a prova insular, focados em conseguir o melhor resultado possível para as contas do CPR. Sem competir nas estradas da Perola do Atlântico desde 2006, Armindo Araújo espera conseguir lutar pelas primeiras posições da classificação.

“É ótimo voltar a disputar um rali como este e que não deixa nenhum piloto indiferente. As classificativas da Madeira têm características muito particulares o que tornam a prova muito exigente. Temos de perceber que a oposição estará muito forte, pois tem vindo a disputar este rali todos os anos, mas vamos lutar pelas primeiras posições como fazemos em todas as provas”, começa por dizer o piloto de Santo Tirso. Com muitos pilotos locais em máquinas tão competitivas como o Hyundai i20 R5 do Team Hyundai Portugal | Armindo Araújo, a discussão pela vitória à geral na prova organizada pelo Club Sports Madeira passará certamente por algumas destas equipas. Para o líder do campeonato “o nosso principal objetivo é naturalmente as contas do CPR. Obviamente que todas as equipas presentes gostariam de poder vencer uma prova como o Rali Vinho Madeira e nós não somos exceção. Com basicamente duas provas distintas dentro de uma temos que nos focar no mais importante e isso é claramente a matemática que nos permita chegar ao título no final do ano”, concluiu Armindo Araújo.

O Rali Vinho da Madeira tem início na próxima sexta-feira, dia 3 de Agosto e termina no domingo, dia 5, após a disputa de 19 especiais de classificação.