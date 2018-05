Armindo Araújo vence o Campeonato Portugal de Ralis

Armindo Araújo e Luís Ramalho terminaram o Rali de Portugal cumprindo com todos os seus objectivos e alcançando as suas metas.

Fica a sua publicação na rede social à instantes.

“Assim termina mais uma edição do Rally de Portugal.

Acabou da melhor forma, pois atingimos todos os nossos objectivos:

Vitória no Campeonato de Portugal de Ralis e melhor equipa Portuguesa.

Terminamos no 14º lugar da geral.

A todos vocês o meu obrigado, por me fazerem sentir apoiado/acarinhado. “

