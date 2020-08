Armindo Araújo lidera no Rali Alto Tâmega

Concluída a primeira etapa do rali Alto Tâmega, Armindo Araújo e Luís Ramalho são os líderes da classificação geral.

Após as duas longas classificativas disputadas na tarde de hoje, a dupla do Skoda Fabia R5 Evo bateu toda a concorrência cumprindo assim o objetivo a que se propôs, “lutar pela vitória da primeira à última classificativa”.

Apesar de uma entrada ao ataque, nem tudo correu como o esperado com a perda de alguns segundos no primeiro troço, “falhei a travagem numa chicane e com isso perdi a hipótese de fazer o pleno nos dois troços de hoje. Estamos confiantes para as restantes classificativas, mas nada está ganho. Contudo, é bastante positivo terminar o dia na frente”, afirmou Armindo Araújo.

A segunda etapa da prova organizada pelo CAMI tem quatro especiais e um total de 67,26 km disputados ao cronómetro.