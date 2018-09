Argentinos despedem Tonau

A nova administração da SAD da Associação Desportiva Oliveirense, que tomou posse na passada sexta-feira, teve como primeira medida o despedimento de Tonau. O treinador regressou ao clube esta temporada e foi despedido no passado domingo, depois da vitória sobre o Taipas.

Esta foi a primeira decisão do grupo argentino, que comprou as ações do turco Ismail Uzun.

Desde que assumiu funções, Tonau não escondeu o seu desagrado pelas poucas soluções no plantel que o levaram, inclusive, a convocar juniores para os jogos já realizados no Campeonato de Portugal.