Argatintas coloriu o lar e a vida de uma família

No final de 2019, uma família acompanhada pelo Atendimento Social da ACIP, viu a sua residência ser destruída pelas chamas de um incêndio, não reunindo condições para a sua reconstrução. Num esforço conjunto, não faltou a mão de obra, no entanto, insuficiente para fazer face a todas as necessidades de reconstrução da habitação.

A Argatintas, parceira da associação de Joane, no Âmbito da Responsabilidade Social, não ficou indiferente a esta situação e contribuiu com material de pintura para a reconstrução do lar e da vida desta família. Em suma, um gesto solidário que pintou sorrisos naquele lar.