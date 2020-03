Áreas de contenção ao coronavírus atrasadas em Famalicão

Portugal entrou esta quinta-feira na fase de mitigação e neste âmbito entraram em funcionamento as ADC – áreas de contenção ao coronavírus – serviço a funcionar em centros de saúde que podem receber e orientar pessoas que manifestem os sintomas da doença.

Em Famalicão, as ADC , que vão funcionar nos centros de saúde de Delães, Ribeirão e Famalicão, deveriam ter entrado em funcionamento esta quinta-feira, mas tal não acontece.

Este atraso, coloca problemas às restantes unidades de saúde que não sabem que orientações devem seguir quando na presença de um doente suspeito de ter o novo coronavírus.

Ao que o CH apurou as ADC em Famalicão só entram em funcionamento na próxima segunda-feira.

A fase de mitigação é a mais grave de contágio, com todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde a serem chamados a intervir na resposta à covid-19; os hospitais privados e das Misericórdias vão trabalhar também ao nível do diagnóstico. O isolamento dos doentes poderá passar a ser feito, sobretudo, em casa, dependendo da gravidade. Os testes vão disparar, bastando que uma pessoa apresente um dos sintomas associados ao novo coronavírus: febre acima dos 38º, tosse persistente, ou dificuldades respiratórias.