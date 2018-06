ARCA vence Marchas Antoninas 2018

A ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Antas venceu as Marchas Antoninas de Vila Nova de Famalicão, que saíram para a rua esta terça-feira, 12 de junho. “O Feiticeiro de Oz” serviu de inspiração para o tema “O Pão de Santo António” e conquistou a votação do júri daquele que é o ponto alto das Festas Antoninas.

Orgulhoso da atuação da associação, o responsável Ricardo Ribeiro explicou que esta é uma marcha que fala de amor e esperança. “Olhamos para o tema deste ano como alimento da alma e de todos os sonhos que projetamos na humanidade”.

Os outros dois lugares do pódio foram ocupados pelas marchas da Associação Recreativa Desportiva Lazer do Ave, de Ribeirão, e da Associação Cultural São Salvador da Lagoa (LACS), segundos e terceiros lugares, respetivamente.

A ARCA mereceu também o reconhecimento do júri de rua vencendo o prémio “A Marcha mais Popular”, conseguindo a terceira vitória consecutiva nesta modalidade.

Por categorias, a ARCA venceu também em “Melhor Coreografia” e “Melhor Letra”; a marcha da União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos arrecadou o prémio “Melhor Música”. Os “Melhores Arcos” foram para a Associação Cultural e Recreativa de São Pedro de Riba de Ave e “O Melhor Guarda-Roupa” para a Associação Cultural São Salvador da Lagoa.

Mas a noite foi de festa para todos. Vila Nova de Famalicão viveu a sua grande noitada de Santo António, com as onze instituições participantes a percorrerem a cidade numa alegre e saudável disputa de som, luz, cor e brilho.

Com as ruas apinhadas de gente, as marchas desfilaram orgulhosas e majestosas entre a multidão, entoando os seus temas e balançando as coreografias, com os arcos no ar, distribuindo sorrisos e interagindo com os populares que se rendiam a cada tema.

Já nos Paços do Concelho, espaço nobre da cidade, com as bancadas lotadas, as marchas empertigaram-se e com todo o fulgor fizeram a sua apresentação. Os versos entoados tinham eco na plateia, com as claques muito bem organizadas. Com o bairrismo à flor da pele, bandeirinhas, balões e palavras de incentivo as claques puxavam pela sua marcha preferida, num espetáculo que espelha bem a rivalidade em jogo.

Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, estava acima de tudo“orgulhoso pelo magnifico espetáculo”. “A qualidade e beleza das nossas marchas enchem de vaidade qualquer famalicense”, afirmou, completamente rendido a “tanto brilho e tanta beleza”.Questionado sobre a sua marcha preferida, Paulo Cunha disse que “todas elas mostraram grande talento e criatividade”. “Por mim, venciam todas”, atirou.