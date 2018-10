No dia 11 de novembro, a ARC Vale S. Cosme realiza a 2ª Corrida do Vale do Pelhe, uma prova dirigida a todos os escalões e idades, que vai percorrer as ruas da União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela com partida e chegada no campo de jogos do Desportivo de S. Cosme.

Esta prova tem como objetivo percorrer as três freguesias. O percurso é de alguma dificuldade, mas também de reconhecida beleza.