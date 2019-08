ARC Vale S. Cosme é campeã regional de Trail Longo

A equipa de trail da ARC Vale S. Cosme sagrou-se, este domingo, campeã regional de trail longo, uma competição da Associação de Atletismo de Braga.

O campeonato decorreu de novembro de 2018 a agosto de 2019, com vários trails distribuídos pelo distrito, sendo que a última prova aconteceu no passado domingo, em Gondifelos, no Trail das Cebolas, no qual a equipa famalicense venceu coletivamente. Individualmente, Marco Pinheiro também conseguiu o título regional de trail longo e Ricardo Campos fechou a competição em segundo lugar.

Em Gondifelos, Marco Pinheiro foi segundo da geral, seguido de Ricardo Campos. José Leitão terminou no décimo segundo lugar e Vasco Costa em décimo sexto. No trail curto, correram Miguel Mendes, Isabel Fernandes, Paulo Araújo, Rui Araújo e Armindo Lopes.