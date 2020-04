ARAL – Empresa com soluções de videovigilância

ARAL – Sistema de Segurança, para que proteja os seus bens e as pessoas que lhe são mais próximas. Em tempo de maior confinamento social, assegure-se de que a sua família está bem em casa e que os seus bens estão protegidos.

Garante serviços sem qualquer mensalidade.

Esta empresa está habilitada para a instalação e manutenção de diversos serviços. Com selo de qualidade e, por isso, registada na PSP.

A ARAL tem uma variedade de soluções para garantir a sua segurança. Tem para o cliente sistemas de intrusão via rádio, sistemas de videovigilância, sistemas anti-incêndio.

Um sistema de videovigilância para que esteja onde estiver possa vigiar sempre a sua residência ou negócio com acesso remoto tanto no seu telemóvel como no computador.

O sistema de intrusão via rádio não necessita de cabos; detetor de movimento com câmara integrada; poderá ativar e desativar o alarme através de uma aplicação no telemóvel; controle de luzes, estores e portões elétricos…tudo ao alcance de um simples toque no seu telemóvel.

Contactos: 914 542 759. [email protected].