AR GO Transportes comunicou despedimento coletivo, fechou sem pagar salário e não informou clientes

A ARGO Transportes, empresa com sede em Barcelos e instalações na zona industrial de Vilarinho das Cambas, fechou na última quinta-feira, dia 12 de agosto, depois de comunicar o despedimento coletivo aos trabalhadores. Os funcionários afirmam não ter recebido, contrariamente ao que estaria combinado, o pagamento do último salário e dizem não conseguir comunicar com a administração ou o advogado da empresa.

O encerramento inesperado desta transportadora, que representava em regime de franchising a General Logistics Systems (GLS), deixou algumas empresas da zona de Vila Nova de Famalicão com dificuldades no processo de envio e receção de mercadoria.

A Cidade Hoje chegou à fala com o responsável de uma das empresas lesadas. O queixoso diz que até ao momento nada lhe foi comunicado, apenas constatou que deixou de ter acesso à plataforma onde era feita a gestão das encomendas. Este empresário refere ainda que toda a situação lhe terá gerado um grande transtorno, uma vez que teve que recorrer a outras transportadoras para continuar a servir os seus clientes.

Ao longo dos últimos dias dezenas de pessoas deslocam-se à AR GO, em Vilarinho das Cambas, na tentativa de localizar as encomendas que deveriam ser entregues. Na página de facebook “GLS Famalicão”, gerida pela AR GO, já surgem relatos da situação pela qual os clientes estão a passar.

Atualmente, a GLS já terá transferido todo o trabalho que estaria afeto à ARGO Transportes para outras empresas da área.

A nossa redação tentou, sem sucesso, um contacto com o advogado da empresa de forma obtermos mais esclarecimentos.