Ar condicionado já funciona no hospital de Famalicão

A falta de ar-condicionado no Hospital de Famalicão deveu-se a uma falha técnica. A explicação foi dada esta segunda-feira pela Administração do CHMA à deputada da CDU na assembleia da república, Carla Cruz, que esteve de visita àquela unidade hospitalar.

Os responsáveis do Hospital de Famalicão garantiram que o problema já se encontra ultrapassado e que o mesmo se deveu a uma avaria no sistema que adapta a temperatura conforme a época do ano ( inverno / verão )