Aqui perto: Há uma Câmara Municipal que paga o jantar a quem decidir passar férias nessa região

A Câmara Municipal de Caminha está a pagar o jantar de quem escolher a região para passar as férias.

A autarquia decidiu com o objetivo de reativar o turismo, oferece um voucher no valor de 15 euros a todas as pessoas que reservem uma noite num dos hotéis que aderiram à iniciativa.

Com esse voucher, os visitantes vão poder usufruir de um jantar ou almoço num dos 30 restaurantes aderentes situados em Caminha.

“Perante uma situação excecional criamos medidas excecionais. A ideia é poder chamar a atenção para a nossa terra (…) e oferecer uma refeição a quem se dispuser a passar uns dias, no mês de junho, nos hotéis do nosso concelho. Sabemos que esta é uma proposta arrojada, mas é isso mesmo que pretendemos, surpreender, atrair, apaixonar”

Miguel Alves – Pres. da Câmara Municipal de Caminha – Comunicado

Para além dos hotéis, estão disponíveis também aldeamentos turísticos e casas de turismo de habitação que estão prontos para receber de braços abertos viajantes portugueses ou estrangeiros.