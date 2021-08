Aqui ao lado: Vigo já monta luzes de Natal na cidade

Vigo começou a instalar na última quarta-feira, dia 4 de agosto, as iluminações de Natal. De acordo com o presidente da Câmara, Abel Cabellero, vão ser instaladas no total 11 milhões de luzes, em 350 ruas, que vão iluminar «o mundo inteiro». «Nova Iorque vai sentir-se pequena»,afirmou.

O Natal chega mais cedo à cidade pelo segundo ano consecutivo. Vigo vai apresentar três mil arcos de luz, a bola de luz na Farola de Urzáiz, a caixa de presentes no cruzamento com a Gran Vía, a «árvore mais alta do mundo», a roda gigante e o mercado. Além disso, vai ter uma uma rampa de esqui, duas pistas de patinagem, árvores mais iluminadas e um boneco de neve. A autarquia apostou novamente neste projeto para atrair visitantes à cidade galega.