Apurados os alunos que representarão Vila Nova de Famalicão na Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura

Estão apurados os alunos que vão representar o concelho na Fase Intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura. Depois da prova escrita, realizou-se esta segunda-feira a prova oral, em ambiente digital, que incluiu a leitura expressiva e argumentação. Completada a Fase Municipal do Concurso Nacional de Leitura 2021 de Vila Nova de Famalicão, apuraram-se os 12 vencedores, 4 por cada nível de ensino, que seguirão para a Fase Intermunicipal, organizada este ano pelo Município de Vizela.

Os alunos do ensino secundário inscritos, por serem em número reduzido, não participaram na Fase Municipal e avançam diretamente da Fase Escolar para a Fase Intermunicipal.

Os alunos apurados por nível de ensino e respetivo agrupamento de escolas a que pertencem:

1º CEB : Mafalda Rodrigues Correia – AE Padre Benjamim Salgado; Ana Margarida Queirós Valente Pereira – AE D. Maria II; Maria Manuel Seara de Azevedo – AE Camilo Castelo Branco; Carolina Jorge de Oliveira Costa – AE Camilo Castelo Branco.

2º CEB : Helena Silva Costa – AE de Gondifelos; Matilde Vilarinho Silva – AE Padre Benjamim Salgado; Margarida Nunes Maia – AE D. Maria II; Beatriz de Madail Fragoso – AE Camilo Castelo Branco.

3º CEB : Solange Freitas – AE Padre Benjamim Salgado; Gabriela Gomes Serino – AE D. Maria II; Rita Isabel Pedrosa Conceição – AE de Pedome; Afonso Cláudio Machado – AE Camilo Castelo Branco.

Ensino Secundário : Maria João Ferreira Azevedo – AE Camilo Castelo Branco; Mariana Filipa Martins Pereira – AE Padre Benjamim Salgado; Susana Pinto Azevedo – AE Padre Benjamim Salgado ; Sara Arrotêa Araújo – AE Padre Benjamim Salgado.

O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e pela Rede de Bibliotecas Escolares, em articulação com as autarquias e os agrupamentos de escolas.