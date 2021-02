Aprovada mais uma renovação do estado de emergência

A renovação do Estado de Emergência até 1 de março foi aprovada hoje no Parlamento com os votos favoráveis do PS, PSD, PAN, CDS-PP, e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. PCP, PEV, Chega e IL votaram contra, enquanto o BE absteve-se.

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa submeteu ontem à Assembleia da República o décimo primeiro diploma do estado de emergência no atual contexto de pandemia de covid-19.

Na exposição de motivos para renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que «não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender, de forma significativa, as medidas de confinamento, sem que os números desçam abaixo de patamares geríveis pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), que sejam aumentadas as taxas de testagem, ou que a vacinação possa cobrir uma parte significativa da população mais vulnerável».