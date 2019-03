Apresente a sua ideia no Viveiro na Casa da Juventude

As inscrições para o programa de desenvolvimento de ideias empreendedoras decorrem de 11 até 28 de março. Esta é mais uma iniciativa da Casa da Juventude que pretende ajudar os jovens a tirarem as suas ideias do papel e a empreenderem. O ‘Viveiro de Ideias Gerador’ destina-se a jovens até aos 35 anos e é promovido pelo pelouro da Juventude e pelo Famalicão Made IN.

A primeira fase do projeto decorre de março a maio e é destinada à apresentação de candidaturas e à participação num conjunto de oficinas.

As candidaturas podem ser apresentadas de forma individual ou em grupo, mediante o preenchimento de um formulário disponível no site da Casa da Juventude, em www.juventudefamalicao.org. A oficina de ideias decorrerá nos meses de abril e maio, em horário pós-laboral, na Casa da Juventude, dividida em três módulos: desenvolvimento de ideia, desenvolvimento do projeto e modelo de negócio.

Depois de selecionadas as candidaturas, segue-se uma fase de desenvolvimento e aprofundamento da ideia, com ações de mentoria e networking e, numa última fase, de teste e aplicação que passa pela colocação em prática da ideia/projeto.

Os promotores das ideias e projetos dispõem de apoios, sem custos, para o desenvolvimento e estruturação dos mesmos, nomeadamente ações de qualificação, no âmbito do programa do Viveiro, e um espaço de coworking na Casa da Juventude.