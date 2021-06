A gigante tecnológica Apple está a fazer o registo fotográfico das ruas de Vila Nova de Famalicão.

Na tarde desta quinta-feira foi avistado, no centro da cidade, um carro da empresa proprietária dos iPhones e iPad’s. A viatura, com várias câmara no topo, faz o registo de imagens em 360 graus.

O material recolhido deverá ser convertido e disponibilizado aos utilizadores Apple através da app “Maps”.