O Pai Natal ficou preso, esta noite, numa chaminé, em Vizela. Por momentos pensou-se que o natal estivesse comprometido, contudo, a rápida intervenção dos Bombeiros de Vizela evitou o pior.

Com recurso a uma autoescada e à força dos soldados da paz, o velhinho das barbas brancas conseguiu sair da chaminé e prosseguir com a visita que está a fazer à região, antes da grande noite do natal.

O momento ficou registado em vídeo graças à reportagem da Rádio Vizela.

Tudo não passa de ficção e de mais uma boa campanha dos Bombeiros de Vizela, sempre bastante criativos nesta quadra natalícia.