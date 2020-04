App com as informações mais relevantes sobre a COVID-19

O Governo lançou esta sexta-feira uma aplicação (App Covid19–Estamos On) que reúne a informação mais relevante sobre a pandemia de COVID-19. A app, que pode ser descarregada gratuitamente, está disponível na Google (Play Store) e na Apple (App Store).

Com o lançamento desta aplicação, o Governo quer reforçar a capacidade de alcance de toda a informação para fazer frente ao novo coronavírus, até agora centralizada no site covid19estamoson.gov.pt/. Desta forma, ficam reunidas numa única plataforma todas as informações relevantes sobre as medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus.

Além de disponibilizar todo o conteúdo constante do site, a app permite receber notificações sobre os números diariamente atualizados do boletim epidemiológico do País, bem como sobre as principais novidades da resposta do Governo à atual pandemia.

A aplicação foi desenhada para oferecer uma navegação rápida e intuitiva, esclarecendo cidadãos, famílias e empresas sobre o papel que desempenham no combate aos efeitos causados pela COVID-19. Adicionalmente, a plataforma disponibiliza os recursos necessários para que possam beneficiar dos apoios a que têm direito.