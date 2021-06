Apostas desportivas cresceram 90% no espaço de um ano em Portugal

Portugal é um país apaixonado pelo desporto, onde as apostas desportivas têm vindo a ganhar cada vez mais espaço. De acordo com a Sociedade de Regulação e Inspecção de Jogos (SRIJ), mais de 293 mil jogadores utilizaram serviços como a bet.pt app para apostar nos seus clubes favoritos e tentar a sorte em jogos online. A bet.pt é um dos principais serviços de apostas desportivas licenciados em Portugal, que tem contribuído para a impressionante valorização de 90% que se registou entre 2019 e 2020. Os números, partilhados pela SRIJ em Março do presente ano, são mais do que reveladores do crescimento da indústria em território nacional.

Números incontornáveis

A popularidade das apostas desportivas em Portugal não é de hoje. Em 2019, os portugueses investiram mais de 33 milhões de euros em apostas e o sector tem vindo a crescer exponencialmente desde a promulgação da lei do jogo online, em 2015. No último trimestre de 2020, no entanto, contabilizaram-se mais de 64 milhões de euros em valores de receita bruta das apostas desportivas à cota, numa valorização impressionante de 90% em relação ao período homólogo do ano transacto. O número de novos registos em sites de apostas e de jogo online também cresceu de forma considerável, na ordem dos 74%.

A SRIJ ainda não divulgou o primeiro relatório estatístico relativo à performance das apostas desportivas em 2021, mas espera-se que o sector continue a crescer em Portugal. Em todo o mundo, as apostas desportivas físicas e online já representam uma indústria de mais de 55 biliões de dólares.

Futebol continua a ser o desporto-rei

Num país com tantos fãs de futebol, é natural que a modalidade favorita dos apostadores portugueses continue a ser o desporto-rei. De acordo com a SRIJ, mais de 86% de todas as apostas contabilizadas no último trimestre de 2020 tiveram o futebol como destinatário. De forma surpreendente, a Primeira Liga não foi o campeonato mais popular, tendo sido ultrapassada pela Premier League inglesa. Logo a seguir surgem competições internacionais como a Liga dos Campeões e a Liga Europa e outras grandes ligas europeias, como a La Liga espanhola ou a Serie A italiana.

No entanto, os portugueses também têm vindo a apostar noutras modalidades, entre as quais se destacam o basquetebol (5,21%) e o ténis (4,86%). Nota ainda para o crescimento dos e-sports, que têm vindo a transcender o nicho do gaming e a ganhar cada vez mais espaço no mundo das apostas desportivas.

Mais jovens são quem mais aposta

O relatório trimestral da SRIJ permite-nos ainda concluir que as apostas desportivas são, essencialmente, um passatempo dos mais jovens. Em Portugal, mais de 65% dos novos registos de jogadores foram feitos por cidadãos entre os 18 e os 34 anos. Por outro lado, os cidadãos com mais de 55 anos representam apenas 4,4% dos novos jogadores registados.

Numa análise mais geral, conclui-se ainda que o sector das apostas desportivas é o mais populares de entre todos os tipos de serviços de jogo fiscalizados pela SRIJ. No último trimestre de 2020, as apostas representaram 42,7% de todo o volume de jogo online em Portugal, enquanto que os jogos de casino se ficaram pelos 28,7%.