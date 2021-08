Apoiantes do FC Famalicão contra o Cartão do Adepto protestam com tarjas no tribunal

Os apoiantes do FC Famalicão protestaram no último fim de semana contra o Cartão de Adepto, colocando tarjas no Tribunal de Famalicão. Os adeptos revelaram o seu descontentamento em relação ao cartão que determina o acesso do público a determinados setores dos estádios dos clubes.

Os detentores do cartão podem posicionar-se nas bancadas destinadas às claques e quem não o apresentar terá de permanecer nas zonas de público habitual.

O desenvolvimento do Cartão do Adepto surgiu no seguimento de alterações ao regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos eventos desportivos, tendo sido publicada em Diário da República em junho de 2020. O passe tem uma validade de três meses e pode ser requisitado por qualquer pessoa acima dos 16 anos. Consequentemente, serve para conceder acesso a zonas identificadas nos recintos, normalmente associadas à presença de claques.