Apesar de dois casos positivos no plantel, Ribeirão obrigado a jogar domingo

O Ribeirão FC acaba de publicar, nas redes sociais, que o jogo de domingo, no Passal, ante o Arões vai mesmo realizar-se, por indicação da AF Braga, com o consentimento do Delegado de Saúde.

Recorde-se que, esta semana, o clube tinha anunciado o adiamento da quinta jornada da Pró Nacional, em virtude de dois casos positivos de covid-19 no plantel, situação que levou a coletividade a suspender toda a atividade até 13 de janeiro.

Assim não entende a AF Braga nem as autoridades de saúde e o Ribeirão vai a jogo «muito limitado, sem treinos realizados. Vamos com raça e demonstrar que no Passal mandamos nós», escreve o clube.