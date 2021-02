Pela 15ª semana consecutiva, gasóleo e gasolina voltam a ficar mais caros.

No caso da gasolina, que terá um aumento mais expressivo, de dois cêntimos, será ultrapassada a barreira do euro e meio, com o litro de gasolina simples 95 a custar, em média, 1,512€. Já o gasóleo deverá subir cerca de 1,5 cêntimos, para 1,338€.

A alteração do preço acontece esta segunda-feira.