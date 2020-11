O atendimento ao público no Registo Civil de Vila Nova de Famalicão está a “meio-gás”, com períodos de espera que podem ultrapassar as duas horas.

A informação está a ser prestada aos cidadãos que estão a recorrer a este serviço público nesta quarta-feira.

De onze funcionários que prestam serviço, apenas três estão no atendimento ao público. Os restantes, e de acordo com as explicações dadas no local, estão em casa fruto da pandemia.