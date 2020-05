Apelo: Família procura condutor que atropelou gravemente famalicense e fugiu

O condutor que atropelou o jovem famalicense de 24 anos, na tarde deste domingo, em Laundos, na Póvoa de Varzim, colocou-se em fuga sem prestar ajuda.

A vítima ficou abandonada pelo condutor na via pública e em estado grave.

O jovem encontra-se com prognóstico muito reservado no Hospital de S.João no Porto, e o condutor ainda está por localizar.

O pai da vítima utilizou as redes sociais para deixar o seguinte apelo.