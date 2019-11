Aparatoso despiste no túnel da Avenida Carlos Bacelar

A madrugada desta quarta feira começou com um aparatoso despiste, no centro de Vila Nova de Famalicão

A situação aconteceu perto das 00h15, no túnel da Avenida Carlos Bacelar, sendo que para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses, com quartel a poucos metros da zona do sinistro, e a PSP.

No carro acidentado seguiam condutor e passageiro, só um deles necessitou de receber assistência médica mas não inspira cuidados de maior.

As chapas de proteção do túnel, substituídas há pouco tempo pela Câmara Municipal de Famalicão, voltaram a ficar danificadas.

Desconhece-se o que terá provocado o acidente.