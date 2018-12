Aparatoso despiste com capotamento no centro de Famalicão, ocupantes da viatura fogem

Um aparatoso despiste seguido de capotamento registou-se esta madrugada, no centro de Vila Nova de Famalicão, na Avenida Marechal Humberto Delgado.

O acidente aconteceu por volta das 02h30, o alerta terá sido dado por moradores da urbanização das Lameiras, depois de terem ouvido um estrondo vindo da avenida. Chegados ao local, a equipa dos Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão não encontraram os ocupantes da viatura.

De acordo com testemunhas, o condutor e o acompanhante terão saído do carro capotado e foram a correr para o interior da urbanização que fica ao lado da avenida, saindo aparentemente desorientados segundos depois em direção ao Parque da Devesa.

A tomar conta da ocorrência esteve a PSP de Famalicão que, dado o desaparecimento dos ocupantes, tentou perceber se a viatura teria sido roubada, embora na altura do sinistro não constasse para apreensão.

Desconhece-se o que terá motivado o despiste mas a causa mais provável será o excesso de velocidade. Para além dos estragos na viatura capotada, pelo menos uma outra ficou com a traseira parcialmente destruída.

As autoridades continuam a trabalhar no caso, e durante esta madrugada já deverão ter localizado o proprietário do veículo.