Uma colisão envolvendo, pelo menos, duas viaturas obrigou ao corte do trânsito na N14.

O acidente aconteceu cerca das 09h30, na freguesia de Tebosa, já no concelho de Braga, nas proximidades do restaurante Solar do Paço.

Devido à violência do embate, um dos carros foi arrastado para um terreno que fica a par daquela estrada nacional.

Desconhece-se a existência de vítimas e em que circunstâncias se deu o acidente.

[em atualização]