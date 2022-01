Aparatoso acidente na A28 causa dois feridos e obriga ao corte do trânsito

Plantas de localização e do Plano Diretor Municipal disponíveis no portal ebalcão do município da Trofa

A partir do próximo dia 10 de janeiro, a emissão das plantas de localização e do Plano Diretor Municipal passará a ser um serviço disponível através do portal eBalcão do Município da Trofa.

O objetivo desta medida é a rapidez, evitar que os munícipes tenham que se deslocar aos serviços municipais, impedir impressões desnecessárias dos documentos e libertar os técnicos da autarquia para outras tarefas.

Desta forma, os técnicos e munícipes que necessitem destas plantas podem obtê-las através dos serviços online, sem necessidade de deslocação às instalações da autarquia.

O portal eBalcão funciona através do link https://ebalcao.mun-trofa.pt/ . Para auxiliar a utilização deste serviço, pode ser consultado o vídeo disponível no link – https://youtu.be/aM-UbSlL8lA.