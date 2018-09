Aparatosa colisão seguida de capotamento em Arnoso Sta. Eulália

Uma ultrapassagem mal calculada poderá ter estado na origem do aparatoso acidente, registado na tarde desta quinta-feira, na Rua da Carvalheira, Estrada Municipal nº 571, em Arnoso Santa Eulália, Vila Nova de Famalicão.

Ao que conseguimos apurar junto das autoridades, o carro visível nas fotografias estaria a fazer uma ultrapassagem quando, durante manobra, embateu numa das viaturas que seguia no mesmo sentido.

Depois do choque, o condutor do Opel Corsa perdeu o controlo da viatura, e ela acabou por capotar até parar num campo.

Deste acidente há apenas registo de um ferido ligeiro, o condutor do veículo capotado, de 46 anos, residente na freguesia de Nine. O carro mantém-se no terreno até o proprietário do mesmo arranjar uma grua para o tirar daquele local, uma vez que o seguro contratado não incluí assistência com recurso a grua.