Aparatosa colisão na Avenida João XXI em Vermoim

Uma colisão entre dois veículos está a condicionar o trânsito, na Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu por volta das 13h30 desta quarta-feira, na estrada nacional que faz a ligação entre Famalicão e Guimarães.

Ao que conseguimos apurar há registo de feridos, para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

De acordo com testemunhas, o condutor do carro cinzento terá sido projetado no momento do choque.