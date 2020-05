O Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos recuperou, esta quinta-feira, um veículo furtado no concelho de Vila Nova de Gaia.

No âmbito da investigação relacionada com o furto da viatura, ocorrido no dia 16 de maio, a GNR acabou por identificar três homens, com idades entre os 20 e os 30 anos, quando estavam numa oficina a desmantelar a viatura para posterior comercialização dos componentes.