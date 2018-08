Apanhado a circular com 645 doses de droga

A GNR de Vizela deteve um indivíduo de 53 anos de idade, que circulava no seu veículo, tendo em sua posse 645 doses de droga.

Segundo informações divulgadas pelo Comando Territorial de Braga da Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem foi detido em «flagrante delito», sendo agora suspeito de «tráfico de estupefacientes». Aquela situação ocorreu no concelho de Vizela, no passado sábado, quando uma patrulha da GNR, no âmbito de uma intervenção, abordou o indivíduo suspeito quando este circulava no seu veículo. «Posteriormente foi realizada uma busca domiciliária», revelaram os militares.

O indivíduo tinha em posse 125 doses de cocaína e 520 doses de heroína, que as autoridades apreenderam, bem como um veículo, dois telemóveis e 880 euros em dinheiro. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Guimarães, ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias no posto policial da sua área de residência.

O sujeito aguarda julgamento judicial.