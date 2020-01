Vários clientes ficaram retidos, na tarde desta quinta-feira, em algumas lojas do centro comercial Braga Parque, na cidade de Braga.

De acordo com a Braga TV, devido à falha na rede eletrica, algumas pessoas ficaram presas no interior do hipermercado que funciona naquele espaço. Tal situação estará a ser gerada devido aos sistemas anti-roubo.

A EDP já se pronunciou sobre a falha, espera que tudo esteja solucionado cerca das 15h00.