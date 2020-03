Apagão Covid-19: Faltam infetados no relatório da DGS divulgado esta terça

A Direção Geral da Saúde lançou, pela primeira vez, no boletim diário que emite sobre as vítimas do covid-19, uma tabela onde é possível perceber o número de infetados em cada um dos concelhos do território nacional.

Minutos depois dessa comunicação, o Diário do Minho denunciou aquilo que aparenta ter sido um apagão na base de dados da DGS. O jornal de Braga comparou os números do boletim com os que foram já avançados pelas autarquias locais.

Braga: DGS 21 infetados | Autarquia 52 infetados

Guimarães: DGS 15 infetados | Autarquia 26 infetados

Esposende: DGS 0 infetados | Autarquia 3 infetados

Em Vila Nova de Famalicão também se verifica uma situação idêntica, a Direção Geral da Saúde avançou às 13h00 com 12 infetados no concelho quando, fonte oficial contactada pela Cidade Hoje, garantiu a existência de mais 35 pessoas, perfazendo um total de 47 infetados pelo covid-19.

Atualização: Entretanto, a uma outra publicação do distrito, a DGS garantiu que não existiu nenhum apagão. Esta entidade governamental esclareceu que ainda está a “afinar” o sistema informático onde se encontra a base de dados com os dados dos doentes. Neste primeiro relatório só terão entrado os casos onde a localização geográfica dos infetados estava confirmada; algo que nem sempre acontece.