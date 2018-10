Ao encontro das relações de Portugal com os EUA

“Portugal e os Estados Unidos da América do Norte. Da I República à Democracia Abrilista (1910- 1975)” é o tema de mais uma edição dos Encontros de Outono que acontece nos dias 23 e 24 de novembro. A iniciativa, que decorre na Casa das Artes, colocará em Famalicão, perto de uma dezena de especialistas e investigadores sobre política externa de Portugal com os Estados Unidos.

Os Encontros de Outono, iniciativa promovida anualmente pelo Museu Bernardino Machado, visa debater e refletir sobre episódios da história nacional e internacional. É aqui que entram as relações entre os Estados Unidos e Portugal que têm sido debatidas desde o início do ano com um ciclo de conferências: foram nove com a participação de especialistas e investigadores com obra publicada sobre o tema.

Para o coordenador científico do Museu Bernardino Machado, o tema é de grande pertinência. «Num tempo de globalização é natural que a atenção dos cidadãos se volte para os protagonistas internacionais, na procura de sinais do futuro pois o “efeito dominó” de importantes decisões das principais potências mundiais é hoje não apenas uma estratégia política, mas uma inevitável realidade».

Também Paulo Cunha considera o tema «muito interessante e de grande atualidade». Para o presidente da Câmara Municipal, o debate sobre as relações de Portugal com os Estados Unidos ao longo dos tempos trará «um maior conhecimento e uma consciência mais profunda daquilo que nos une e daquilo que nos separa, assim como daquilo que podemos esperar no futuro».