António Raminhos e Luís Filipe Borges no IPCA

Os humoristas António Raminhos e Luís Filipe Borges vão estar na Escola Superior de Gestão (ESG) do IPCA para fechar o programa das comemorações dos seus 25 anos de atividade.

O espetáculo de stand-up comedy realiza-se no dia 8 de outubro, no “Encontro 25 anos da ESG”, com início previsto para as 19h, no Campus do IPCA. Durante o evento será servido um soft dinner e haverá ainda animação musical.

Luís Filipe Borges e António Raminhos apresentam, assim, no IPCA, “O Teu Talk Show”, um espetáculo cujos convidados dos humoristas são os espetadores.

A inscrição no “Encontro 25 Anos da ESG” é aberta a toda a comunidade académica e tem o custo simbólico de 15,00€, valor que reverte na totalidade para o Fundo de Emergência do IPCA. As inscrições para o evento estão abertas até ao dia 3 de outubro, até à capacidade máxima do espaço, de acordo com as normas da Direção Geral de Saúde.

Programa dos 25 Anos da ESG

As celebrações iniciam no dia 6 de outubro, com uma simbólica homenagem ao primeiro Diretor da ESG, o Professor João Carvalho, e com uma resenha dos 25 anos de atividade da escola. Segue-se a Sessão Solene, que conta com a presença do Secretário de Estado do Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira. Ainda neste dia vão tomar posse e reunir os membros do 1º Conselho Consultivo da ESG.

O dia 7 de outubro é dedicado à investigação aplicada, nas áreas em que a ESG leciona, com o primeiro Symposium on Applied Research in Management School.

O dia 8 de outubro é dedicado aos novos estudantes de licenciatura, com a iniciativa “Conversas com…”. A primeira sessão está marcada para as 14h30 e a segunda para as 16 horas.