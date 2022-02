António Costa testa positivo à Covid-19

Os hackers do Lapsus Group, que recentemente atacaram o grupo IMPRESA, do qual fazem parte a SIC e o Expresso, anunciaram este domingo um ataque ao site do Parlamento.

Os piratas informáticos dizem ter roubado informação sensível do governo, de políticos e partidos, muitos documentos e e-mails.

“Hoje hackeámos a rede do Parlamento português e acedemos (…) a muitas bases de dados (MSSSQL, Oracle Managed Data) contendo informação sensível relacionada com o governo, informação pessoal de políticos e partidos políticos, muitos documentos, e-mails, passwords, entre outros”.

A PJ já está a investigar.