A passagem de ano vai contar com “todas as restrições”. A afirmação é do primeiro-ministro, António Costa, durante uma entrevista ao jornal e rádio Observador.

O responsável do governo revelou que as festas de ano novo estarão proibidas, de forma a que não sejam criados novos focos de contágio de Covid-19.

Entretanto o governante fez saber que, no sábado, irão ser anunciadas novas medidas restritivas para o Natal de 2020.