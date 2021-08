António Costa pede precauções numa altura de maiores riscos de incêndio

O primeiro-ministro, António Costa, apelou esta quarta-feira a que os portugueses tenham «cuidados acrescidos» na prevenção de incêndios. «A meteorologia indica-nos que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos, e por isso temos que ter cuidados acrescidos», referiu António Costa, numa declaração em vídeo.

As «televisões têm mostrado imagens terríveis do que tem acontecido em outros países nas últimas semanas devido a temperaturas muito elevadas», lembrou o primeiro-ministro. De acordo com António Costa, ninguém quer assistir «outra vez» a esse cenário em Portugal. «Por isso, cada um de nós tem que se empenhar em ter todos os cuidados para evitar que os incêndios sejam de novo uma tragédia no país», acrescentou.

Nos últimos três anos, em comparação com a década anterior, o país atingiu uma redução de 50% no número de incêndios e uma diminuição de 64% da área ardida. «Este é um resultado que é fruto do trabalho dos diferentes agentes de proteção civil – dos bombeiros em particular – mas, sobretudo, fruto da ação cívica dos portugueses, na limpeza dos terrenos e no evitar comportamentos de risco. Esta é uma tendência que temos que manter para segurança de todos», referiu António Costa.

«Tenha cuidado. Cuide de si, cuide dos outros, cuide da nossa floresta, cuide do nosso país», concluiu.