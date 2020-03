António Costa acompanha atividade do Citeve na produção de equipamentos para o combate ao Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, visitou, esta sexta-feira, centros industriais em Famalicão e Matosinhos que adaptaram a sua atividade para a produção de equipamentos médicos para o combate à covid-19, como ventiladores e têxteis hospitalares.

O líder do Governo passou, esta manhã pelo Citeve – Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, em Famalicão, prosseguindo a visita, durante a tarde, pelo Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel (CEIIA) de Matosinhos.

Segundo nota do gabinete do primeiro-ministro, com estas visitas António Costa pretende dar visibilidade à iniciativa e voluntarismo de organizações que adaptaram a sua atividade à produção de bens essenciais ao combate ao covid-19. Tratam-se de produtos com elevados requisitos técnicos, pelo que o trabalho do CEIIA e do Citeve, em colaboração com o Governo, «é fundamental para permitir eficácia na resposta e coordenação do esforço individual das várias empresas, bem como a sua adequação às efetivas necessidades», assume o gabinete de António Costa.