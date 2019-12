Depois de anunciada, esta segunda-feira, a saída de Emanuel Costa do comando técnico da equipa, a direção do Ribeirão acaba de comunicar que António Carvalho é a opção para dirigir os destinos do plantel no Pró Nacional da AF Braga.

Esta é a segunda passagem de António Carvalho pelo clube ribeirense que ocupa a nona posição, com 22 pontos, em 16 partidas. O próximo jogo é já este domingo, às 15 horas, na receção ao Vieira.