Antoninas: Presidente da Câmara pede cumprimento das «regras de segurança e higiene»

As Festas Antoninas iniciam-se esta sexta-feira, dia 4 de junho. O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão espera que os famalicenses participem nos diferentes eventos, seguindo as normas de segurança e higiene.

«Ainda que não sejam as Antoninas tal e qual como as conhecemos, espero que os famalicenses possam vivenciar o ambiente das nossas festas, com as devidas cautelas e com o respeito pelas regras de segurança e higiene», pede Paulo Cunha. O autarca espera que a comunidade cumpra as medidas «não só nas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal que seguirão um plano de ação muito rigoroso, mas também nos convívios privados, que apesar de fugirem ao domínio da ação do município, não posso deixar de apelar às pessoas para que o façam de forma comedida e para que se evitem concentrações», acrescentou.

Os dez dias destinados às Festas das Antoninas vão contar com 12 concertos no palco do “Anima-te”, instalado no Parque da Devesa. Para acederem aos espetáculos, os famalicenses precisam de levantar obrigatoriamente o ingresso no período das duas horas que antecede cada evento. Cada pessoa pode levantar até seis bilhetes e o recinto está limitado a 882 espetadores.

Já esta sexta-feira, Famalicão recebe Miguel Araújo e, no dia 11, é a vez de Zé Amaro animar as festas do concelho. A programação conta, também, com as atuações dos Cotovia Arisca e da Banda Myllenium, no dia 5, e dos Pedra D’Agua e da Banda de Música de Riba D’Ave, no dia 6. No dia 10, o folclore famalicense e a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense vão pisar o palco. No dia 12, Maria do Sameiro e a Banda Fammashow marcam presença nas festas. As Antoninas terminam no dia 13 com os concertos dos Folc D’Ave e da Banda de Música de Famalicão.

A habitual missa em honra de Santo António vai decorrer na tarde deste dia, às 17 horas, na capela de Santo António. O encontro religioso vai ser transmitido em direto no facebook do município. Por volta das 21h30, acontece a habitual sessão de fogo-de-artifício no Parque da Devesa.

De modo a relembrar o desfile das Marchas Antoninas, vai estar exibida uma exposição no Parque da Devesa, que reúne alguns dos arcos que marcaram as últimas edições do desfile. Além desta, na Praça 9 de Abril, vai ser apresentada uma exposição sobre as Cascatas a Santo António e, no Museu Bernardino Machado e nas ruas e praças da cidade, vai estar exposta a “Festas Antoninas. Entre o Sagrado e o Profano”.

Os famalicenses podem usufruir da zona de alimentação que está localizada no parque de estacionamento provisório localizado nos terrenos da antiga Central de Camionagem. Adicionalmente, podem visitar o Mercado Artesanal instalado na Praça da Cidadania.