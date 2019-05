Antoninas na desportiva

As Festas Antoninas, que decorrem de 7 a 13 de junho, também se cumprem no plano desportivo e as propostas, dez no total, são para todos os gostos e idades.

É o caso do tradicional Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, organizado pela autarquia famalicense, com o apoio da Associação de Atletismo de Braga, agendado para o dia 9 de junho, às 10h00. As inscrições estão abertas até dia 6, em www.famalicao.pt, ou presencialmente na Casa da Cultura, até às 18h00 do dia 5.

A décima edição da prova é de participação livre e contempla uma corrida e uma caminhada, de 10 e de 6 quilómetros, respetivamente, ambas com partida e chegada no Parque da Juventude, junto à Secundária Camilo Castelo Branco.

Às inscrições de última hora será aplicada a taxa de 5 euros por cada atleta e só poderão efetuar-se no secretariado da prova que funcionará no Parque da Juventude. Serão aceites inscrições até uma hora antes do início da corrida, até às 9h00.

Há prémios de presença para todos os participantes, troféus para os três melhores classificados de cada escalão (juniores, seniores e veteranos) e género e ainda prémios por equipas às três primeiras da geral.

Mas as Festas Antoninas contam, ainda, com mais nove provas desportivas: Raid Antoninas | 7 e 8 de junho; Capitão Cup – VII Torneio Internacional | 8 e 9 de junho; Taça de Portugal Alex Ryu Jitsu | 8 de junho; 3.º Torneio Vale d’Este | 8 e 9 de junho; Primavera Desportiva | 8 e 9 de junho; Campeonato Concelhia 3 Horas Resistência BTT | 8 de junho; Futebol de Salão: Finais da Taça Concelhia | 9 de junho; Encerramento do Minibasquete | 10 de junho; 6.ª Descida Mais Louca | 10 de junho