Antigos alunos do Colégio das Caldinhas voltam a reunir presencialmente

A Associação de Antigos Alunos do Colégio das Caldinhas convida todos os associados e antigos alunos das escolas que compõem o complexo educativo do Colégio das Caldinhas a marcar presença no Dia do Antigo Aluno, que se celebra a 8 de Dezembro.

Este ano será retomado o registo presencial neste dia tão especial para todos os que passaram por qualquer uma das escolas que integram o Colégio das Caldinhas: Instituto Nun’Álvres, OFICINA, ARTAVE, CCM e APINA.

O programa contempla, na parte da manhã, atividades desportivas e exposições no Museu Padre José Carvalhais, seguindo–se a eucaristia e um almoço convívio. Por fim, haverá o lançamento das celebrações dos 90 anos do Colégio das Caldinhas. Estas festividades decorrerão nas instalações do Colégio.

As inscrições são efetuados através de um formulário online partilhado em todas as plataformas digitais da associação.

Contactos geral@aaacaldinhas.pt 910553594 www.aacaldinhas.pt e https://www.facebook.com/associacaoantigosalunoscolegiocaldinhas/