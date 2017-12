ANTIGA LINHA-FÉRREA ENTRE FAMALICÃO E A PÓVOA DE VARZIM (CICLOVIA) VAI SER INTERVENCIONADA

Em meados de 2019, será possível percorrer a antiga Linha-Férrea entre Vila Nova de Famalicão e a cidade balnear da Póvoa de Varzim a pé ou de bicicleta, usufruindo de todas as condições de uma via pedonal e ciclável moderna e segura, num cenário natural de grande beleza.

A proposta de abertura do concurso público para a construção da primeira fase da rede urbana pedonal e ciclável de Famalicão, que incidirá sobre o percurso no concelho deste antigo ramal ferroviário foi apresentada esta quinta-feira, na reunião do executivo municipal, pelo presidente Paulo Cunha, tendo sido aprovada por unanimidade.

De acordo com o autarca a obra com um investimento base de 1,9 milhão de euros, deverá arrancar em meados de 2018, tendo um prazo de execução de um ano, devendo ficar concluída durante o Verão de 2019.

As obras envolvem um conjunto de trabalhos, como demolições, limpeza e desobstrução do pavimento, criação de rede de águas pluviais, pavimentação em betuminoso com cor diferenciada, colocação de sinalização e iluminação pública em todo o itinerário potenciando a sua utilização de dia e de noite em segurança. Para além disso, será colocado diverso mobiliário urbano e paisagístico.

Beneficiando de uma paisagem atrativa, propícia ao passeio e à prática de atividades ao ar livre, o percurso tem início na Rua Daniel Rodrigues nas imediações da Estação Ferroviária de Famalicão, seguindo depois até ao limite do concelho, numa extensão de 10.150 metros.

Recorde-se que desde há vários anos que o percurso do antigo ramal ferroviário é utilizado por desportistas, principalmente ciclistas, no entanto, a sua utilização é feita sem estruturas de apoio.